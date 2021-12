Rugby, Top 10: altri due rinvii per Covid (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sarà una nona giornata zoppa quella che andrà in scena questo weekend nel massimo campionato italiano di Rugby. A dettare i ritmi, infatti, ancora una volta è il Covid con due partite in programma questo fine settimana che sono state rinviate causa i protocolli pandemici. A non disputarsi, dunque, saranno Fiamme Oro-Mogliano e Viadana-Rovigo, originariamente in programma sabato 4 dicembre 2021 e validi per il nono turno del Campionato Italiano Peroni Top 10. Restano, così, in programma il match tra Lyons Piacenza e Calvisano, in calendario sabato 4 dicembre alle 14, alle 14.30 Petrarca-Lazio, mentre per il posticipo tra ValoRugby e Colorno è in programma domenica 5 alle 15.30. Top 10 – IX giornata? Sitav Rugby Lyons v Transvecta Calvisano Petrarca Rugby v Lazio Rugby ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sarà una nona giornata zoppa quella che andrà in scena questo weekend nel massimo campionato italiano di. A dettare i ritmi, infatti, ancora una volta è ilcon due partite in programma questo fine settimana che sono state rinviate causa i protocolli pandemici. A non disputarsi, dunque, saranno Fiamme Oro-Mogliano e Viadana-Rovigo, originariamente in programma sabato 4 dicembre 2021 e validi per il nono turno del Campionato Italiano Peroni Top 10. Restano, così, in programma il match tra Lyons Piacenza e Calvisano, in calendario sabato 4 dicembre alle 14, alle 14.30 Petrarca-Lazio, mentre per il posticipo tra Valoe Colorno è in programma domenica 5 alle 15.30. Top 10 – IX giornata? SitavLyons v Transvecta Calvisano Petrarcav Lazio...

