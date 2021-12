Robbie Williams: Better Man, il biopic sull'ex Take That, si girerà in Australia a inizio 2022 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si girerà in Australia, a Melbourne, il biopic Better Man, incentrato sulla vita dell'ex Take That Robbie Williams, uno degli artisti che ha venduto di più nella storia. Il biopic sulla vita di Robbie Williams, intitolato Better Man, ha trovato la sua location: il film sull'ex Take That si girerà a Melbourne, Australia, a inizio 2022 sotto la regia di Michael Gracey. Robbie Williams è uno degli artisti più amati al mondo e uno dei cantanti che ha venduto di più. Dal 1989 al 1995, l'artista ha militato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 dicembre 2021) Siin, a Melbourne, ilMan, incentratoa vita dell'ex, uno degli artisti che ha venduto di più nella storia. Ila vita di, intitolatoMan, ha trovato la sua location: il film'exsia Melbourne,, asotto la regia di Michael Gracey.è uno degli artisti più amati al mondo e uno dei cantanti che ha venduto di più. Dal 1989 al 1995, l'artista ha militato ...

