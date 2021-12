Reddito di Cittadinanza dicembre 2021, le date della ricarica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Potrebbe arrivare in anticipo anche quest’anno, come l’anno scorso, la ricarica del Reddito di Cittadinanza del mese di dicembre. Si tratta dell’ultimo accredito dell’anno 2021. Al momento non c’è ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’Inps, ma in molti si auspicano in un anticipo della tranche per sostenere con tranquillità le spesa per le feste L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Potrebbe arrivare in anticipo anche quest’anno, come l’anno scorso, ladeldidel mese di. Si tratta dell’ultimo accredito dell’anno. Al momento non c’è ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’Inps, ma in molti si auspicano in un anticipotranche per sostenere con tranquillità le spesa per le feste L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

