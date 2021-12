Pallanuoto | il Posillipo di scena a Genova nel decimo turno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Impegno in trasferta per il C.N.che affronterà domani, nella gara valevole per la decima giornata del Campionato di Serie A1, la IrenQuinto. La gara si disputerà alle Piscine di Albaro di, con inizio fissato alle ore 18. I rossoverdi di Mister Roberto Brancaccio arrivano all’importante scontro diretto contro la formazione ligure dopo due sconfitte consecutive rimediate a Savona ed in casa contro Trieste. Per la squadra rossoverde arriva dunque un’occasione importante per il riscatto. La squadra genovese è dodicesima in classifica con 6 punti, uno in meno del, ma è reduce dall’importante successo in casa della Lazio, 15-8 il punteggio finale per il Quinto. “Affrontiamo una sfida delicata contro una formazione ostica, che vorrà certamente ben ...