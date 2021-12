Omaggi aziendali: i servizi di Sprint24 per creare regali di Natale unici per i propri clienti (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Milano, 3 dicembre 2021) - Milano, 3 dicembre 2021 - Se c'è una tradizione che ogni anno, con l'arrivo delle festività, sembra coinvolgere tutto il settore corporate, è quella della distribuzione dei regali di Natale. Gli Omaggi aziendali rappresentano infatti un rituale molto importante per dire grazie ai tanti consumatori e per sottolineare, con un gesto tangibile, l'attenzione del brand nei loro confronti. E non si tratta soltanto di una semplice distribuzione di Omaggi promozionali: un regalo aziendale di Natale è un modo estremamente efficace per far sentire il cliente come parte integrante del brand. Tuttavia, affinché la tradizionale distribuzione di Omaggi del periodo festivo possa trasmettere un'emozione duratura, è importante fare in modo che ogni oggetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Milano, 3 dicembre 2021) - Milano, 3 dicembre 2021 - Se c'è una tradizione che ogni anno, con l'arrivo delle festività, sembra coinvolgere tutto il settore corporate, è quella della distribuzione deidi. Glirappresentano infatti un rituale molto importante per dire grazie ai tanti consumatori e per sottolineare, con un gesto tangibile, l'attenzione del brand nei loro confronti. E non si tratta soltanto di una semplice distribuzione dipromozionali: un regalo aziendale diè un modo estremamente efficace per far sentire il cliente come parte integrante del brand. Tuttavia, affinché la tradizionale distribuzione didel periodo festivo possa trasmettere un'emozione duratura, è importante fare in modo che ogni oggetto ...

Advertising

giancarlobra : @TuppenceB2 Calcola che le richieste per gli omaggi aziendali in plexiglass sono tutte così, sempre oggi per ieri ?? - Informa_Press : Hai letto il nostro ultimo articolo? -