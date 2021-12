Miriana Trevisan, in arrivo una bufera su di lei: “Siete ossessionati e ridicoli, mer*e” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Altra bufera in arrivo per Miriana Trevisan, concorrente del GF VIP 21 molto discussa e commentata, soprattutto sui social. Miriana Trevisan al centro della bufera (Mediaset Play)Molto discussa, soprattutto recentemente, per il suo avvicinamento a Biagio d’Anelli, con cui ha condiviso momenti molto sospetti sotto le coperte, Miriana Trevisan sta sicuramente facendo parlare molto di sè. Questo, fuori dalla casa, le sta fruttando molti nemici ma anche molti fan, pronti in ogni momento a sostenerla e, se serve anche a giustificarla. In arrivo per lei, però, un’altra bufera, che questa volta potrebbe essere davvero indomabile. Leggi anche >>> Biagio D’Anelli e Miriana ... Leggi su specialmag (Di venerdì 3 dicembre 2021) Altrainper, concorrente del GF VIP 21 molto discussa e commentata, soprattutto sui social.al centro della(Mediaset Play)Molto discussa, soprattutto recentemente, per il suo avvicinamento a Biagio d’Anelli, con cui ha condiviso momenti molto sospetti sotto le coperte,sta sicuramente facendo parlare molto di sè. Questo, fuori dalla casa, le sta fruttando molti nemici ma anche molti fan, pronti in ogni momento a sostenerla e, se serve anche a giustificarla. Inper lei, però, un’altra, che questa volta potrebbe essere davvero indomabile. Leggi anche >>> Biagio D’Anelli e...

Advertising

axell_leone : RT @FRANCESCOASROM7: @MARTI_CLUBTIPS @GrandeFratello @SBruganelli @AdrianaVolpeTV @alfosignorini @GrandeFratello @SBruganelli @AdrianaVolpe… - FRANCESCOASROM7 : @GrandeFratello Squalifica Per Miriana Trevisan - Giorgia88745514 : RT @sondagg_gfvip: Questa è per i pannelli solari convintissimi della non esistenza del fandom di Miriana Trevisan #gfvip #miriana #miriana… - Andunellakat : RT @FRANCESCOASROM7: @GrandeFratello Ci Sarebbe Una Squalifica Per Una Bestemmia Oppure Sorvolate Non Credo Che Vi Convenga Buttate Fuori M… - turututiti : @Skq7qZ La FRUSTAZIONE vostra nel sostenere una mitomane falsa e incoerente come MIRIANA Trevisan -