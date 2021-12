Miozzo | “Obbligo vaccinazione atleti sarebbe utile per la popolazione”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “La riapertura degli stadi ha portato preoccupazione, è stata fatta un’analisi politica più che tecnica. Ma devo dire che lo sport italiano è stato davvero disciplinato, dimostrando maturità, intelligenza e compattezza”. Ne ha parlato Agostino, ex coordinatore del Cts, nel corso dell’evento “lo sport italiano durante e dopo la pandemia” all’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Lancio una proposta: non so se fosse possibile imporre che, nelle attività agonistiche più rilevanti, glisiano obbligatoriamente vaccinati – ha aggiuntoestremamente, dal punto di vista comunicativo e non solo, che uomini e donne di immagine invitino laa vaccinarsi tramite il loro esempio”. SportFace.