Mascherine all'aperto, il parere dell'esperto: «Ogni luogo è diverso, i Comuni decidano in base ai contagi» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Mauro Pistello direttore di virologia a Pisa. «I casi aumentano, ma la situazione è sotto controllo»

lorepregliasco : Le regole sulle mascherine all'aperto in casi in cui non sia possibile tenere le distanze (mercati ecc) ci sono già… - Agenzia_Ansa : Obbligo di mascherine all'aperto nelle vie affollate di Roma e in Sicilia. Le ordinanze del sindaco Gualtieri e del… - Agenzia_Ansa : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala firmerà l'ordinanza per l'obbligo di mascherine all'aperto per il periodo natali… - GazzettadellaSp : Super Green Pass e mascherine per assistere all'accensione del presepe di Manarola - Strill_it : Scatta l’obbligo di mascherine all’aperto a Catanzaro: le zone interessate -