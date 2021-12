L' infettivologo Tascini | Con varianti Covid puntare ancora di più su monoclonali

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - "Ifunzionano, ma se noi riusciamo a trattare i pazienti più a rischio con questi anticorpi nei primi 5 giorni dall'insorgere dei primi sintomi il loro effetto èmaggiore. E in questo momento particolare, con la variante Deltadominante in Italia, occorredi più e con forza sui. Tra un po' avremo a disposizione anche le terapie orali. Probabilmente potranno essere somministrare insieme ai, non lo sappiamo, ma sicuramente questo è il momento in cui massimizzare l'uso di tali anticorpi, che magari saranno utilizzati insieme ad altre terapie. Quindi, uno sforzo su questo deve essere fatto". Lo afferma all'Adnkronos Salute Carlo ...

