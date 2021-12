Incidente Charles Leclerc nelle Libere 2 del GP Arabia Saudita: prove sospese (Di venerdì 3 dicembre 2021) Clamoroso Incidente per Charles Leclerc della Ferrari a circa nove minuti dal termine delle Libere 2 del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il pilota monegasco del Cavallino Rampante ha perso nettamente lo posteriore della sua vettura finendo violentemente contro le barriere. Il giovane corridore, fortunatamente, sta bene, ma i danni alla monoposto sono notevoli. L’impatto ha prodotto le bandiere rosse e la fine di questa sessione di prove. Seguici su Metropolitan Magazine Credit video: (Sky Sport video) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Clamorosoperdella Ferrari a circa nove minuti dal termine delle2 del Gran Premio dell’. Il pilota monegasco del Cavallino Rampante ha perso nettamente lo posteriore della sua vettura finendo violentemente contro le barriere. Il giovane corridore, fortunatamente, sta bene, ma i danni alla monoposto sono notevoli. L’impatto ha prodotto le bandiere rosse e la fine di questa sessione di. Seguici su Metropolitan Magazine Credit video: (Sky Sport video) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

