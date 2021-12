GF Vip | Alex Belli provoca Soleil Sorge dopo la lite | “Tu fuggi e io ti riprendo”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Reduci da una furiosa, al Gf vip,tornano ad essere complici tra loro, nel mezzo di una serata discotecara condivisa con il resto dei coinquilini vip. Sguardi languidi, strusciamenti, passi di danza seducenti e parole sdolcinate hanno caratterizzato il momento di intimità tra i due gieffini complici, sotto gli occhi indiscreti del resto dei vip in corsa al reality e le telecamere. E a far discutere molto il pubblico della vicinanza tra i due gieffini rispetto al vincolo che legaalla promessa sposa, Delia Duran, sono in particolare alcune parole bollenti cheora riserva aincurante dell’occhio pubblico, palesando di amare il loro continuo tira e molla nella Casa e non mancano critiche dei ...