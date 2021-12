F1, Carlos Sainz: “E’ una pista eccitante, sarà una battaglia dal quinto posto in giù” (Di venerdì 3 dicembre 2021) In cerca di feeling. Il primo giorno di prove libere è stato con questo spirito per i piloti del Mondiale 2021 di F1. Nel penultimo appuntamento del campionato i primattori della pista si sono dovuti confrontare con una nuova pista, quella di Jeddah (Arabia Saudita), dalle caratteristiche molto particolari: un circuito cittadino lunghissimo, con velocità pazzesche, su cui le monoposto girano con assetti tipicamente scarichi dal punto di vista aerodinamico. Una vera sfida e in questo contesto la Ferrari ha fatto un po’ di fatica. La Rossa ha dovuto fare i conti con le prestazioni rilevanti di Alpine e di AlphaTauri, oltre che delle solite note Mercedes e Red Bull. Un aspetto da considerare in vista delle qualifiche di domani, soprattutto perché su una pista così stretta il time-attack potrebbe risultare ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) In cerca di feeling. Il primo giorno di prove libere è stato con questo spirito per i piloti del Mondiale 2021 di F1. Nel penultimo appuntamento del campionato i primattori dellasi sono dovuti confrontare con una nuova, quella di Jeddah (Arabia Saudita), dalle caratteristiche molto particolari: un circuito cittadino lunghissimo, con velocità pazzesche, su cui le monogirano con assetti tipicamente scarichi dal punto di vista aerodinamico. Una vera sfida e in questo contesto la Ferrari ha fatto un po’ di fatica. La Rossa ha dovuto fare i conti con le prestazioni rilevanti di Alpine e di AlphaTauri, oltre che delle solite note Mercedes e Red Bull. Un aspetto da considerare in vista delle qualifiche di domani, soprattutto perché su unacosì stretta il time-attack potrebbe risultare ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Carlos Sainz si è detto moderatamente soddisfatto del primo giorno di libere, pronto alla battaglia per il quin… - F1inGenerale_ : Carlos Sainz è il primo a scendere in pista! #F1inGenerale #Formula1 #SaudiArabianGP - giorgiarossii_ : RT @aserejelisa: dove è carlos sainz? - automotorinews : ??? #F1, prima sessione di prove libere: Lewis #Hamilton davanti a Max #Verstappen, poi #Bottas, #Gasly e… - bestemmiedigigi : guardando quella serie spagnola lì solo per carlos sainz e marc marquez la vostra giornata invece come procede? -