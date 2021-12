Ed Sheeran e Elton John uniscono le forze in ‘Merry Christmas’

(Di venerdì 3 dicembre 2021)ed Edlein un nuovo singolo natalizio intitolato semplicemente. Il passato e il presente della musica pop, in questa composizione, trovano la più naturale aggregazione: le due voci si intersecano e creano la giusta atmosfera natalizia. Il singolo ha subito riscosso un grande successo. A pochi giorni dal suo lancio su YouTube ha raggiunta la cifra di più di 760mila visualizzazioni.-Ed: il brano Il brano che in realtà non è una novità per entrambi i cantanti certifica un’amicizia ormai più che consolidata. Già da diversi anni, i due avevano provato ad unire lein un brano. Tuttavia l’occasione non c’è mai stata. Ma in ...

Lia_Varoli : Veramente bruttina la canzone di natale di Ed Sheeran e Elton John ?? - LaRonnie_ : Elton John uno di quegli artisti che potrebbe starsene seduto comodamente a casa con il suo percorso musicale disti… - statodelsud : Elton John ed Ed Sheeran, è uscita la canzone di Natale Merry Christmas. VIDEO - Pino__Merola : Elton John ed Ed Sheeran, è uscita la canzone di Natale Merry Christmas. VIDEO - greenbriaar : da oggi fino al 25 in ripetizione merry christmas di ed sheeran e elton john -

