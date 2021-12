DIRETTA F1 | GP Jeddah 2021 LIVE | Ferrari in cerca di risposte nella FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33: Completano la top 10 la McLaren di Daniel Ricciardo, l’Alpine di Fernando Alonso (reduce dal podio di Losail) e l’Aston Martin di Sebastian Vettel. Avvio di weekend molto difficile per il messicano Sergio Perez, solo 11° con la Red Bull ad oltre 1? dal tempo di Verstappen. 17.30: Il 27enne nativo di Martina Franca si è tolto la soddisfazione di precedere entrambe le, con Carlos Sainz 6° a 778 e Charles Leclerc 7° a 814 millesimi dalla testa sul giro secco con gomme soft. 17.27: Quarta posizione incoraggiante per l’AlphaTauri di Pierre Gasly, a meno di mezzo secondo dalla vetta in questo primo assaggio del nuovo circuito saudita, ma è ancora più sorprendente il quinto posto dell’azzurro Antonio Giovinazzi a 532 millesimi da Hamilton al volante dell’Alfa Romeo. 17.24: L’olandese ...