Di Maria: “Il mio desiderio è di poter chiudere la carriera al Rosario Central” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Angel Di Maria, attraverso un’intervista a TNT Sports, ha parlato del suo futuro: “Il mio desiderio è poter chiudere la carriera al Rosario Central. Ma non solo a ritirarmi, bensì tornare ancora in forma e in grado di dare il massimo. Ma nel calcio non si sa mai, tante volte l’ho detto e alla fine si sono create situazioni che mi hanno portato a rimanere qui, ma è una cosa che ho in testa. Certo, l’insicurezza che c’è in Argentina ti fa pensare, ma poi ci sono le ragioni di cuore e per questo ho questo desiderio sempre in testa”. 33 anni, il Fideo è nato a Rosario e cresciuto al Central, squadra che gli ha permesso di esordire come calciatore professionista. Nel 2007 l’approdo in Europa, al Benfica, mentre al 2015 è al ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Angel Di, attraverso un’intervista a TNT Sports, ha parlato del suo futuro: “Il miolaal. Ma non solo a ritirarmi, bensì tornare ancora in forma e in grado di dare il massimo. Ma nel calcio non si sa mai, tante volte l’ho detto e alla fine si sono create situazioni che mi hanno portato a rimanere qui, ma è una cosa che ho in testa. Certo, l’insicurezza che c’è in Argentina ti fa pensare, ma poi ci sono le ragioni di cuore e per questo ho questosempre in testa”. 33 anni, il Fideo è nato ae cresciuto al, squadra che gli ha permesso di esordire come calciatore professionista. Nel 2007 l’approdo in Europa, al Benfica, mentre al 2015 è al ...

