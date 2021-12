David Guadagno travolto e ucciso mentre viaggiava sul monopattino a Roma: era papà di tre figli (Di venerdì 3 dicembre 2021) David Guadagno travolto e ucciso mentre viaggiava sul monopattino a Roma. David Guadagno, 48 anni, è stato travolto e ucciso mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Lascia la compagna e tre figli, due femmine e un maschio. David Guadagno, 48 anni, è stato travolto e ucciso mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Stando a quanto riporta il Messaggero, sarebbe dovuto arrivare a Tor Marancia dove lo aspettava la compagna per fare la spesa. Un’automobile guidata da una donna italiana di 58 anni, ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 3 dicembre 2021)sul, 48 anni, è statoa bordo di un. Lascia la compagna e tre, due femmine e un maschio., 48 anni, è statoa bordo di un. Stando a quanto riporta il Messaggero, sarebbe dovuto arrivare a Tor Marancia dove lo aspettava la compagna per fare la spesa. Un’automobile guidata da una donna italiana di 58 anni, ...

Advertising

DavidGiulio : RT @ilriformista: Ancora da accertare la dinamica dell'incidente: la famiglia chiede giustizia #roma - ilriformista : Ancora da accertare la dinamica dell'incidente: la famiglia chiede giustizia #roma - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: David Guadagno, morto in monopattino sulla Colombo a Roma: «Lascia tre figli». La famiglia: «Vogliamo giustizia» https:… - Gazzettino : David Guadagno, morto in monopattino sulla Colombo a Roma: «Lascia tre figli». La famiglia: «Vogliamo giustizia» - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: David Guadagno, morto in monopattino sulla Colombo a Roma: «Lascia tre figli». La famiglia: «Vogliamo giustizia» https:… -