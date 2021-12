Calendario ATP e WTA 2022: tutti gli appuntamenti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 2021 ci sta per lasciare per sempre ed il tennis si adegua a questo cambiamento annuale varando il Calendario ATP e WTA 2022. Se per i maschi ci sono poche novità e tante conferme, il caso Peng Shuai potrebbe bloccare l’intera stagione del tennis femminile. Calendario ATP e WTA 2022: tutti gli impegni maschili Ecco tutti i tornei maschili per il prossimo anno. Si parte con l’ATP Cup nei primi di gennaio e si dovrebbe concludere con le ATP Finals: Tournament Category Surface Start Date End Date ATP Cup Hard 1 January, 2022 9 January, 2022 Adelaide International 1 ATP 250 Hard 3 January, 2022 9 January, 2022 Melbourne Open ATP 250 Hard 4 January, 2022 9 January, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 2021 ci sta per lasciare per sempre ed il tennis si adegua a questo cambiamento annuale varando ilATP e WTA. Se per i maschi ci sono poche novità e tante conferme, il caso Peng Shuai potrebbe bloccare l’intera stagione del tennis femminile.ATP e WTAgli impegni maschili Eccoi tornei maschili per il prossimo anno. Si parte con l’ATP Cup nei primi di gennaio e si dovrebbe concludere con le ATP Finals: Tournament Category Surface Start Date End Date ATP Cup Hard 1 January,9 January,Adelaide International 1 ATP 250 Hard 3 January,9 January,Melbourne Open ATP 250 Hard 4 January,9 January, ...

infoitsport : Coppa Davis, quando tornerà in campo l'Italia? Appuntamento al 2022, ma prima c'è la ATP Cup! Calendario, prelimina… - Doctor_D03 : ma ve lo dico oggi, 30 novembre 2021, l'anno prossimo ne vedremo delle belle sia nel calendario ATP, ma soprattutto… - zazoomblog : Coppa Davis quando tornerà in campo l’Italia? Appuntamento al 2022 ma prima c’è la ATP Cup! Il calendario - #Coppa… - zazoomblog : Coppa Davis quando tornerà in campo l’Italia? Appuntamento al 2022 ma prima c’è la ATP Cup! Il calendario - #Coppa… - TennisWorldit : Atp, svelata la prima parte di calendario: il programma dall'Australia a Wimbledon -