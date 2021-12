Bimbi in affido maltrattati a Torino, ipotesi di analogie con Bibbiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Avrebbero maltrattato per otto anni, dal 2013 al 2021, una coppia di Bimbi, fratello e sorella, affidati loro da "casa affido" dei servizi sociali presso il Comune di Torino. I carabinieri hanno notificato... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 3 dicembre 2021) Avrebbero maltrattato per otto anni, dal 2013 al 2021, una coppia di, fratello e sorella, affidati loro da "casa" dei servizi sociali presso il Comune di. I carabinieri hanno notificato...

Advertising

StampaTorino : Bimbi in affido maltrattati a Torino: ipotesi analogie con Bibbiano - elena_ele6 : RT @rtl1025: ?? Avrebbero maltrattato per otto anni, dal 2013 al 2021, una coppia di bimbi affidati loro da 'casa affido' dei servizi social… - rtl1025 : ?? Avrebbero maltrattato per otto anni, dal 2013 al 2021, una coppia di bimbi affidati loro da 'casa affido' dei ser… -