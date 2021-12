Ad Amici 21 si entra e si esce senza sconti: tre nuove eliminazioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Amici 21, la puntata speciale che andrà in onda domenica 5 dicembre 2021. Questo articolo è dedicato alle anticipazioni di quello che vedremo per cui se non volete guastarvi la sorpresa, non continuate a leggere. Parleremo infatti degli allievi che hanno dovuto lasciare la scuola! Come avrete visto, dopo la classifica fatta dai professionisti, per quanto riguarda il capitolo ballo, i tre allievi di Alessandra Celentano sono andati in sfida. La prof, qualche domandina dovrebbe iniziare anche a farsela, se i suoi alunni ogni volta finiscono negli ultimi posti. Carola ad esempio, è sempre stata nella parte bassa della classifica, pur essendo ritenuta dalla Celentano una delle migliori nella scuola. Non è così a quanto pare, visto che ogni volta, anche quando sono stati chiamati a dare giudizi personaggi come Kledi o Anbeta, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ stata registrata ieri una nuova puntata di21, la puntata speciale che andrà in onda domenica 5 dicembre 2021. Questo articolo è dedicato alle anticipazioni di quello che vedremo per cui se non volete guastarvi la sorpresa, non continuate a leggere. Parleremo infatti degli allievi che hanno dovuto lasciare la scuola! Come avrete visto, dopo la classifica fatta dai professionisti, per quanto riguarda il capitolo ballo, i tre allievi di Alessandra Celentano sono andati in sfida. La prof, qualche domandina dovrebbe iniziare anche a farsela, se i suoi alunni ogni volta finiscono negli ultimi posti. Carola ad esempio, è sempre stata nella parte bassa della classifica, pur essendo ritenuta dalla Celentano una delle migliori nella scuola. Non è così a quanto pare, visto che ogni volta, anche quando sono stati chiamati a dare giudizi personaggi come Kledi o Anbeta, ...

