17enne trovato in casa morto: indagini in corso (Di venerdì 3 dicembre 2021) 17enne trovato in casa senza vita: il Pm di turno è già stato sul posto e la scientifica ha fatto i rilievi del caso Drammatica mattinata a Terni. Questa mattina nella città umbra, precisamente nel quartiere Cospea, il corpo di un ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita. Getty ImagesLe indagini sono affidate alla Squadra mobile della locale Questura per far luce sui fatti sui quali è già stato informato il Pm di turno Marco Stramaglia che si è recato sul luogo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, va a fare il vaccino con un braccio finto: no vax denunciato Ck12 Giornale. Leggi su ck12 (Di venerdì 3 dicembre 2021)insenza vita: il Pm di turno è già stato sul posto e la scientifica ha fatto i rilievi del caso Drammatica mattinata a Terni. Questa mattina nella città umbra, precisamente nel quartiere Cospea, il corpo di un ragazzo di 17 anni è statosenza vita. Getty ImagesLesono affidate alla Squadra mobile della locale Questura per far luce sui fatti sui quali è già stato informato il Pm di turno Marco Stramaglia che si è recato sul luogo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, va a fare il vaccino con un braccio finto: no vax denunciato Ck12 Giornale.

Dramma a Terni, 17enne trovato morto: s'indaga sulle cause

