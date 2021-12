Vergassola | chi è la misteriosa moglie | “Donna di una serietà imbarazzante | a me e ai figli incute timore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Comico e conduttore televisivo, della carriera di Dariosi sa tutto, mentre della sua vita privata si sa davvero poco.è sposato, ha due figli, Filippo e Caterina, ma dellanon si sa assolutamente niente. Molto riservato, l’attore parla raramente della sua sfera privata e dellacon cui ha scelto di formare una famiglia non si conosce neanche il nome. Su Instagram, inoltre, è impossibile trovare foto della vita privata diche preferisce separare nettamente il suo privato dalla carriera. L’ironia di Darioè nota a tutti. Tuttavia, nella sua vita, il comico ha scelto di avere accanto unamolto seria come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Fatto Quotidiano come si ...