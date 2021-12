Un mondo di crisi umanitarie: per il 2022 l'Onu chiede fondi per 41 miliardi di dollari, è record (Di giovedì 2 dicembre 2021) 274 milioni di persone in stato di emergenza secondo l'agenzia delle Nazioni Unite che coordina gli affari umanitari (OCHA). Le crisi umanitarie da affrontare il prossimo anno sono Afghanistan, Etiopia, Birmania, Siria e Yemen. La lista dei paesi a rischio però è molto più lunga Leggi su rainews (Di giovedì 2 dicembre 2021) 274 milioni di persone in stato di emergenza secondo l'agenzia delle Nazioni Unite che coordina gli affari umanitari (OCHA). Leda affrontare il prossimo anno sono Afghanistan, Etiopia, Birmania, Siria e Yemen. La lista dei paesi a rischio però è molto più lunga

Advertising

vvlokim : tw: menzione autolesionismo - - - - - sempre secondo il genio di mio padre noi siamo una generazione di deboli “qu… - CasalinoManuela : RT @Movimento4otto2: Mentre il mondo si domanda come risolvere la crisi climatica e l’emergenza sanitaria, la maggioranza di destra in regi… - AriannaMaria39 : RT @rasputin_LG2: @AriannaMaria39 @robersperanza Perché a maggio 2021 è stata approvata l invermectina e a luglio ne è stata bloccata la co… - rasputin_LG2 : @AriannaMaria39 @robersperanza Perché a maggio 2021 è stata approvata l invermectina e a luglio ne è stata bloccata… - Fabrizia69 : RT @giopank: Per chi fosse interessato a capire cosa l’Ue sta facendo per risolvere la crisi dei migranti al confine con la #Bielorussia qu… -