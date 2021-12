Russia-Svezia oggi, Coppa Davis 2021: orari, programma quarti di finale, tv, programma, ordine di gioco (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Coppa Davis 2021 deve conoscere ancora l’ultima semifinalista, che uscirà dalla sfida tra Russia e Svezia. Un quarto di finale che dovrebbe essere a senso unico, con un 2-0 per la Russia già dopo i due singolari. Daniil Medvedev ed Andrey Rublev partono, infatti, nettamente favoriti contro i fratelli Ymer, che hanno bisogno di una vera e propria impresa per provare a portare l’incontro almeno al doppio. Russia-Svezia, ultimo quarto di finale delle Finals di Coppa Davis, prenderà il via oggi alle ore 16:00 a Madrid. I nomi dei giocatori impegnati si conosceranno circa un’ora prima dell’inizio del confronto. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su SuperTennis ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ladeve conoscere ancora l’ultima semifinalista, che uscirà dalla sfida tra. Un quarto diche dovrebbe essere a senso unico, con un 2-0 per lagià dopo i due singolari. Daniil Medvedev ed Andrey Rublev partono, infatti, nettamente favoriti contro i fratelli Ymer, che hanno bisogno di una vera e propria impresa per provare a portare l’incontro almeno al doppio., ultimo quarto didelle Finals di, prenderà il viaalle ore 16:00 a Madrid. I nomi dei giocatori impegnati si conosceranno circa un’ora prima dell’inizio del confronto. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su SuperTennis ...

Advertising

LaDialettica : RT @marioboc17: Il doppio decisivo di GBR-GER è stata una partita bellissima. Complimenti alla Germania per il passaggio del turno, ora Rus… - marioboc17 : Il doppio decisivo di GBR-GER è stata una partita bellissima. Complimenti alla Germania per il passaggio del turno,… - ___LUKASPC___ : @Giovanni7769 @xenonian1 qualcosa mi dice che costui lo vedremo a capo di tutto per i prossimi 7 anni di terrore in… - BarbieriDave : @Artgiuliafoschi @AngeloMietitore @myrtamerlino Quali paesi? Solo Brasile e Russia ! E sono i paesi con il numero d… - Deiana_Luca9 : RT @FiorinoLuca: Quarti di finale @DavisCup Russia ???? vs Svezia ???? Gran Bretagna ???? vs Germania ???? Italia ???? vs Croazia ???? Kazakistan… -