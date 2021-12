Riprese finite per Virgin River 4, in arrivo su Netflix nel 2022 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Virgin River 4 è un po’ più vicina: la nuova stagione della serie Netflix tratta dai romanzi della collana omonima di Robyn Carr è entrata in post-produzione dopo la fine delle Riprese. A confermarlo è la protagonista di Virgin River 4, che ha appena terminato di girare le scene che riguardano il suo personaggio. Alexandra Breckenridge ha comunicato di aver concluso il suo impegno sul set a Vancouver con una foto del programma del suo ultimo giorno di lavoro, apparsa nelle sue storie Instagram: “Stagione 4 di Virgin River finita per me!” ha fatto sapere l’attrice. Conclusa la produzione di Virgin River 4, bisognerà attendere comunque diversi mesi prima che sia ultimata la post-produzione e che i nuovi dieci ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021)4 è un po’ più vicina: la nuova stagione della serietratta dai romanzi della collana omonima di Robyn Carr è entrata in post-produzione dopo la fine delle. A confermarlo è la protagonista di4, che ha appena terminato di girare le scene che riguardano il suo personaggio. Alexandra Breckenridge ha comunicato di aver concluso il suo impegno sul set a Vancouver con una foto del programma del suo ultimo giorno di lavoro, apparsa nelle sue storie Instagram: “Stagione 4 difinita per me!” ha fatto sapere l’attrice. Conclusa la produzione di4, bisognerà attendere comunque diversi mesi prima che sia ultimata la post-produzione e che i nuovi dieci ...

