“Questo non lo accetto”. Pochi giorni al GF Vip ed è subito ‘crollo’: Maria Monsè in lacrime (Di giovedì 2 dicembre 2021) Adesso è toccato anche a Maria Monsè crollare nella Casa del ‘GF Vip 6’. Nonostante sia entrata da poco nel reality show di Alfonso Signorini, la gieffina non ha retto gli ultimi avvenimenti e ha cominciato a piangere davanti alle altre coinquiline. Si stanno ormai concretizzando alcune dinamiche nel programma, che non stanno piacendo alla donna. Per questa ragione si è presentata in veranda e ha provato a capirne di più con le altre compagne di avventura. Ma le lacrime hanno preso il sopravvento. Qualche ora prima era stata Miriana Trevisan ad attaccare Maria Monsè: “Ma tu capisci che senso ha dire ora queste cose? Non mi hai voluto dire una cosa che hanno detto a te, sei maliziosa. Che ca*** te ne frega, fammi finire di parlare Maria. Tu stai vedendo dei mostri, con me sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Adesso è toccato anche acrollare nella Casa del ‘GF Vip 6’. Nonostante sia entrata da poco nel reality show di Alfonso Signorini, la gieffina non ha retto gli ultimi avvenimenti e ha cominciato a piangere davanti alle altre coinquiline. Si stanno ormai concretizzando alcune dinamiche nel programma, che non stanno piacendo alla donna. Per questa ragione si è presentata in veranda e ha provato a capirne di più con le altre compagne di avventura. Ma lehanno preso il sopravvento. Qualche ora prima era stata Miriana Trevisan ad attaccare: “Ma tu capisci che senso ha dire ora queste cose? Non mi hai voluto dire una cosa che hanno detto a te, sei maliziosa. Che ca*** te ne frega, fammi finire di parlare. Tu stai vedendo dei mostri, con me sono ...

Ibra_official : Ho quarant'anni e due figli che non sono più bambini, ma ragazzi. A quest'età in genere si tira una riga sul foglio… - ladyonorato : Se non siamo disposti a lottare con tutte le nostre forze per fermare questo progetto, diverrà realtà prima di quan… - meb : Non si parla abbastanza di #AIDS una malattia che nel mondo si è già portata via oltre 35 milioni di persone. Fa me… - Master2001_3 : RT @Meira85253235: @lorepregliasco Non esistono no vax ma persone contarie a questo vaccino per niente trasparente. Tra l'altro è un etiche… - emmecci : @gppwood @ladyonorato Vorrei poterci credere, ma penso che nessuno pagherà per questo. Non credo più nella giustizia e nelle istituzioni.

Ultime Notizie dalla rete : Questo non Ue, verso proroga validità certificato San Marino ... non potendosi permettere contratti più dispendiosi, ma l'Italia non lo aveva riconosciuto ai fini ...e oggi abbiamo avuto la rassicurazione che verrà trovata una soluzione per andare oltre questo ...

Per una Corte federale App Store non è monopolio Apple ha sostenuto di non avere una posizione dominante in questo mercato, in quanto considera il mercato rilevante degli 'smartphone' o delle 'app'. Poiché l'azienda detiene una quota di minoranza ...

Ghirelli: ''Caso Seregno? Questo non è sport'' Rai Sport Malattie rare, il riconoscimento "Connessioni" a 6 rappresentanti delle istituzioni Attribuito oggi da OMaR ai 2 presidenti di regione Lazio e Toscana, Nicola Zingaretti ed Eugenio Giani, alla ?senatrice Paola Binetti, alle onorevoli Fabiola Bologna e Lisa Noja e sl Sottosegretario d ...

Fra tradizione e nuova sostenibilità, l’Italia a passo di mulo Dialogo di un poeta agreste con un moderno viandante Francesco Lanzino, che ha percorso 2500 km in 7 mesi, in compagnia di due mule e di un asino. «Questo animale è il ponte che ci lega al passato...» ...

