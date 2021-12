"Pronto a dire sì, ma ha una paura". Draghi, indiscreto-bomba sul Quirinale: chi sono i franchi tiratori che possono rovinarlo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mario Draghi sarebbe Pronto a rompere gli indugi per quanto concerne il Quirinale. L'indiscrezione-bomba arriva da Alberto Maggi, che su affaritaliani.it cita “fonti politiche ai massimi livelli” secondo cui il premier avrebbe fatto capire di essere favorevole alla sua elezione a presidente della Repubblica. Il motivo per cui non si è però ancora esposto sarebbero i franchi tiratori, ovvero quei parlamentari che - soprattutto dal lato grillino - potrebbero venir meno alle indicazioni dei rispettivi leader. PER SOSTENERE LA CAMPAGNA DI LIBERO CLICCA QUI E FIRMA LA PETIZIONE: "NO A CHI VUOLE RUBARCI IL Quirinale" Secondo Maggi, in questo senso solo la Lega sarebbe “granitica” sul nome di Draghi. Lo stesso non si può dire di 5 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mariosarebbea rompere gli indugi per quanto concerne il. L'indiscrezione-arriva da Alberto Maggi, che su affaritaliani.it cita “fonti politiche ai massimi livelli” secondo cui il premier avrebbe fatto capire di essere favorevole alla sua elezione a presidente della Repubblica. Il motivo per cui non si è però ancora esposto sarebbero i, ovvero quei parlamentari che - soprattutto dal lato grillino - potrebbero venir meno alle indicazioni dei rispettivi leader. PER SOSTENERE LA CAMPAGNA DI LIBERO CLICCA QUI E FIRMA LA PETIZIONE: "NO A CHI VUOLE RUBARCI IL" Secondo Maggi, in questo senso solo la Lega sarebbe “granitica” sul nome di. Lo stesso non si puòdi 5 ...

Advertising

metrana : RT @chilhavistorai3: Disabili al pronto soccorso: “Se vuoi accompagnare un tuo caro all’ospedale nessuno ti può dire che non puoi farlo, an… - ApaticaEmpatica : RT @TunzTanz: @Rodolfobr1_ Ti capisco, a me una sera stavo lavorando per strada (un 'pronto intervento'), attendevo una notifica importante… - alirighini : @scorpiobitty ma chi ha mai detto che è cringe. regala coppietta e cringe pronto non vuol dire che lo sia lei - MrPelucaskid : @yungpiti Pronto dire el resultado ahahha - PorcelloMonello : @allshininisgold @Noninfluente Ci vuole un cuore forte ad andare al pronto soccorso a dire che si necessita di un’e… -