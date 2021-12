Parla Traini: “Volevo vendicare Pamela, mio reato odioso ma non sono mostro” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Di me si potrebbe pensare chissà cosa, visto il motivo per cui sono in carcere, ma non sono un ‘mostro’, come mi hanno sempre descritto. Il Luca di oggi è un uomo che magari fa meno notizia, rispetto al ‘Lupo’, ma che comunque c’è, esiste, sta facendo il massimo per scontare il debito che ha con la società civile e si impegna nella sua sfida”. Luca Traini, che il 3 febbraio 2018, in auto per le strade di Macerata, sparò a sei persone di colore per “vendicare” l’omicidio di Pamela Mastropietro, avvenuto pochi giorni prima ad opera del nigeriano Innocent Oseghale, Parla per la prima volta dal carcere di Montacuto, ad Ancona. Lo fa in esclusiva all’Adnkronos con una lettera di tredici pagine scritta a mano, in stampatello (“una scrittura – dice – che risente di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Di me si potrebbe pensare chissà cosa, visto il motivo per cuiin carcere, ma nonun ‘’, come mi hanno sempre descritto. Il Luca di oggi è un uomo che magari fa meno notizia, rispetto al ‘Lupo’, ma che comunque c’è, esiste, sta facendo il massimo per scontare il debito che ha con la società civile e si impegna nella sua sfida”. Luca, che il 3 febbraio 2018, in auto per le strade di Macerata, sparò a sei persone di colore per “” l’omicidio diMastropietro, avvenuto pochi giorni prima ad opera del nigeriano Innocent Oseghale,per la prima volta dal carcere di Montacuto, ad Ancona. Lo fa in esclusiva all’Adnkronos con una lettera di tredici pagine scritta a mano, in stampatello (“una scrittura – dice – che risente di ...

