Napoli | Bruscolotti | “Sono stanco di aspettare Zielinski”

Advertising

mirkocalemme : Bruscolotti ricede la fascia a #Maradona insieme a Giordano. #Napoli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bruscolotti: “Per me si dovrebbe marcare sempre a uomo, Pezzuto? Voto z… - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Calcio #NotizieSSCNapoli Sassuolo-Napoli, Bruscolotti: 'Voto 0 all'arbitro Pezzuto' - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Sassuolo-Napoli, Bruscolotti: 'Voto 0 all'arbitro Pezzuto' - cn1926it : #Bruscolotti: “#Pezzutto ha mostrato incapacità totale! #JuanJesus? Doveva marcare…” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Bruscolotti

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ":...Così l'ex capitano delBeppe, ai microfoni di 1 Station Radio nel corso della trasmissione '1 Football Club', ha commentato il match tra gli azzurri ed il Sassuolo, terminato 2 - ...A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: “Marcatura allegra di Juan Jesus su Ferrari? Questo è un neo del Napoli, spesso marcano a zona ...“Arbitro Pezzuto voto 0, ma il Napoli non può marcare a zona. Sono stanco di aspettare Zielinski” ha detto l'ex difensore ...