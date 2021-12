Messias | «Basta parlare di favole se sono al Milan lo merito»

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “E’ tempo didel calcio di adesso, è inutileancora di favola. Se gioco è perchè me lomeritato”. Lo ha detto Junior, attaccante del, commentando a Sky Sport la doppietta contro il Genoa a Marassi. Sulla differenza tra giocare nele nelle squadre minori in cui è stato, ha detto: “Quando arrivi a questo livello devi abituarti, giochi con giocatori che hanno fatto la storia.tutte persone che fa piacere avere vicino. E’ importante adattarsi alle situazioni e nelle squadre in cui si gioca”. Interrogato sulla possibilità di giocare per la Nazionale italiana,ha detto: “No perchè non ho il passaporto italiano”. Infine a chi gli ha ricordato che l’ultimo brasiliano a segnare una doppietta con il ...

Il Napoli in frenata La classifica di serie A Per capirne il pesodire che l'Inter ha giocato ... Come previsto utilissimo. Utili perfino i suoi infortuni perché lo tengono oggi in una ...Per ora, giocatore in stato di grazia dopo la fondamentale rete in Champions League contro l'Atletico Madrid.Alberto Zangrillo dice che quello del Genoa è uno straordinario progetto a medio e lungo termine. Ma il presidente e Partners 777 faranno bene a preoccuparsi – subito! - anche del presente, perché è t ...Ci ha messo le manone, Mike Maignan. Entrambe: la sinistra per stoppare il colpo di testa di Hernani destinato all’incrocio, la destra per deviare sopra la traversa l’arcobaleno carico ...