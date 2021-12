LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek in DIRETTA: a breve scatta la gara, Dominik Paris scende con il numero 2! (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.36 L’ultimo successo azzurro in SuperG sulla pista del Colorado porta la firma di Matteo Marsaglia nel 2012 davanti a Svindal e Reichelt. Ultimo podio per Paris nel 2018 un terzo posto a pari merito con Kilde e Svindal 19.33 Albo d’oro SuperG a Beaver Creek: Odermatt (2019), Franz (2018), Kriechmayr (2017), Hirscher (2016), Reichelt (2015 e 2014). 19.30 LA START-LIST DELLA gara ODIERNA 1 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon2 291459 Paris Dominik 1989 ITA Nordica 3 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 4 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head6 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head 7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli8 293006 INNERHOFER ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.36 L’ultimo successo azzurro insulla pista del Colorado porta la firma di Matteo Marsaglia nel 2012 davanti a Svindal e Reichelt. Ultimo podio pernel 2018 un terzo posto a pari merito con Kilde e Svindal 19.33 Albo d’oro: Odermatt (2019), Franz (2018), Kriechmayr (2017), Hirscher (2016), Reichelt (2015 e 2014). 19.30 LA START-LIST DELLAODIERNA 1 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon2 2914591989 ITA Nordica 3 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 4 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head6 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head 7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli8 293006 INNERHOFER ...

