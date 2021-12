LIVE Biathlon, 10 km Sprint Oestersund in DIRETTA: Hofer non sbaglia e può puntare alla top ten! (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13: Christiansen è quarto e riesce a restare davanti a Hofer con 31? di ritardo da Samuelsson. Zero errori per Rees che ha 38? di ritardo 17.11: Samuelsson velocissimo anche nel finale! E’ primo con 18? di vantaggio. Fillon Maillet non sbaglia a terra ed è terzo a 8?2 dalla testa 17.10: Un errore di Bionaz a terra, non sbaglia Dale a terra ma ha un ritardo di 18?. Doppio errore in piedi di Bakken che non sarà da podio e nemmeno nella top ten 17.09: Samuelsson ha 15? di vantaggio su Jacquelin, va fortissimo lo svedese 17.07: T. Boe sbaglia l’ultimo e anche lui perde una buona possibilità di salire sul podio, è settimo a 28?8 17.06: Laegreid a terra non sbaglia, è sesto a 6?8, un errore per Bormolini in ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13: Christiansen è quarto e riesce a restare davanti acon 31? di ritardo da Samuelsson. Zero errori per Rees che ha 38? di ritardo 17.11: Samuelsson velocissimo anche nel finale! E’ primo con 18? di vantaggio. Fillon Maillet nona terra ed è terzo a 8?2 dtesta 17.10: Un errore di Bionaz a terra, nonDale a terra ma ha un ritardo di 18?. Doppio errore in piedi di Bakken che non sarà da podio e nemmeno nella top ten 17.09: Samuelsson ha 15? di vantaggio su Jacquelin, va fortissimo lo svedese 17.07: T. Boel’ultimo e anche lui perde una buona possibilità di salire sul podio, è settimo a 28?8 17.06: Laegreid a terra non, è sesto a 6?8, un errore per Bormolini in ...

infoitsport : LIVE – Biathlon, sprint femminile Ostersund 2 2021: aggiornamenti IN DIRETTA - infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km Sprint Oestersund in DIRETTA: Svezia, Norvegia e Francia, che battaglia nella seconda tappa di… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oestersund per la Sprint maschile: tutti contro Johannes Boe, è attacco al re! #biathlon #2Dicembre - neveitalia : LIVE da Oestersund per la Sprint maschile: tutti contro Johannes Boe, è attacco al re! #biathlon #2Dicembre… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Inizia la seconda tappa svedese, azzurre all'attacco! -