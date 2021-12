Lazio Udinese 1-3 LIVE | ospiti in doppio vantaggio all’intevallo

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-3 MOVIOLA 1? Inizia il match 7? Prova a spingere la, l’si chiude e riparte 9? Primo tiro della partita – Milinkovic ci prova dopo una mischia il suo tiro e debole e centrale, facile per Silvestri 12? Tiro– Ci prova Lazzari dalla distanza, il suo tiro finisce ampiamente alto 16? GOL DELL’– Dopo un’azione insistita Beto riesce a battere Reina con un ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Lazio - Udinese 0-1, rete di Beto (UDI) - MCalcioNews : Lazio-Udinese, Becao al 45': 'Stiamo interpretando bene la partita, dobbiamo continuare cosi' - danistaff90 : @Elmarbergo il primo tempo di Lazio Udinese è lo Squid Game italiano, stessa angoscia - OndeTemJogoHoje : Lazio tomando um sacode da Udinese, que isso! - LALAZIOMIA : Lazio-Udinese, Immobile nervoso: protesta, tocca l'arbitro e viene ammonito -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Udinese

DIRETTA(0 - 1): BETO DI TESTA! Inizio a ritmi compassati all'Olimpico, laprova a controllare il gioco ma si fa vedere solo con una conclusione di Milinkovic - Savic che non crea problemi ...La quindicesima giornata di Serie A si chiude oggi con due partite: Torino - Empoli è finita 2 - 2, alle 20.45 c'è(diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Per il match di stasera Sarri schiera Felipe Anderson nel tridente d'attacco con Immobile e Pedro, mentre Gotti punta sulla coppia Beto - ...Si è appena cocluso sul risultato di 3-1 per la squadra ospite il primo tempo di Lazio-Udinese. All'Olimpico, l'Udinese passa in vantaggio al 17' grazie al colpo di testa di ...Sorridente, come fosse di nuovo la sua prima partita. Juan Bernabé, il falconiere finito alle cronache per il saluto fascista, torna a far volare all'Olimpico l'aquila Olympia.