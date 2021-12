Gabriele Rossi | “Io e Lorenzo Licitra stiamo insieme”

(Di giovedì 2 dicembre 2021)si rivela a Serena Bortone: “Io eda circa due anni” Classe 1988è un attore ed un ballerino Italiano. Capelli biondissimi ed occhi azzurri come il mare, questo pomeriggio è stato ospite di “Oggi è un altro giorno”, il seguitissimo programma di Rai Uno condotto dalla bravissima giornalista Serena Bortone. Ed è proprio durante un’intervista cheha confermato di essere fidanzato, dalla bellezza di ben due anni, con, cantante lirico che nel 2017, l’anno in cui i Maneskin arrivarono secondi, vinse X Factor.: “Il primo approccio con ...

