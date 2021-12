Gabriele Rossi | ex fidanzato di Gabriel Garko | la verità sul loro rapporto

Leggi su ck12

(Di giovedì 2 dicembre 2021)è stato insieme al collega per diversi mesi: perché è finita e come ha reagito sui social al coming out Quando lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello Vip,ha fatto coming out dichiarando la propria omosessualità, parlando di “segreto di pulcinella”.(foto social)Tra gli ex fidanzati c’è. Anche lui attore, non ha mai nascosto il proprio orientamento e ha avuto storia con Lorenzo Licitra e Rocco Casalino. I due si sono conosciuti nel 2011 quandoaveva 22 anni mentretrascinava con la sua presenze le fiction su alte vette di ...