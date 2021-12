Dipendenti pubblici e smart working, ecco le nuove regole del ministro Brunetta. Manca l’atteso cambiamento di metodo e valutazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Arrivano le linee guida sul lavoro agile nella pubblica amministrazione. Ma non ancora l’intesa con i sindacati sul contratto della funzione pubblica che il ministro Renato Brunetta spera di poter archiviare entro fine anno. Nel documento, inviato per il via libera alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, sono inquadrati inoltre solo alcuni temi chiave. Fra questi il diritto alla disconnessione, le regole per permessi e straordinari, la possibilità per i Dipendenti di usare anche pc e tablet di proprietà. Ma nel testo Manca il tanto atteso cambiamento di metodo e di valutazione per lo sviluppo dello smartworking nella macchina statale. In compenso, come ha spiegato il ministro, le linee guida sono un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Arrivano le linee guida sul lavoro agile nella pubblica amministrazione. Ma non ancora l’intesa con i sindacati sul contratto della funzione pubblica che ilRenatospera di poter archiviare entro fine anno. Nel documento, inviato per il via libera alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, sono inquadrati inoltre solo alcuni temi chiave. Fra questi il diritto alla disconnessione, leper permessi e straordinari, la possibilità per idi usare anche pc e tablet di proprietà. Ma nel testoil tanto attesodie diper lo sviluppo dellonella macchina statale. In compenso, come ha spiegato il, le linee guida sono un ...

