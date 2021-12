Covid, in arrivo vaccino ai bambini 5-11 anni: quando parte la somministrazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Grandi novità in Italia. Dopo il primo ok di Aifa sulla somministrazione del vaccino ai bambini di età compresa fra i 5 e 11 anni, arriva la data legata all’arrivo delle dosi: il 13 dicembre. La vaccinazione comincerà con ogni probabilità prima di Natale. Con precisione il 23 dicembre. Sul piano logistico è bene sottolineare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Grandi novità in Italia. Dopo il primo ok di Aifa sulladelaidi età compresa fra i 5 e 11, arriva la data legata all’delle dosi: il 13 dicembre. La vaccinazione comincerà con ogni probabilità prima di Natale. Con precisione il 23 dicembre. Sul piano logistico è bene sottolineare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivo Ursula Von der Leyen: 'Vaccino diventi obbligatorio'. E c'è l'ok per i bambini dai 5 agli 11 anni A causa della variante Omicron, infatti, chi entra negli Usa potrebbe essere costretto a due tamponi (24 ore prima del volo e nei 3 - 5 giorni successivi all'arrivo) e, forse, anche l'obbligo di ...

Covid Sicilia, da oggi mascherine all'aperto ... che vuole arginare i contagi covid per conservare la zona bianca ed evitare rischi di zona gialla ...anche all'aperto per tutti gli over 12 e nuovi controlli e restrizioni per i passeggeri in arrivo in ...

Covid Germania, in arrivo nuova stretta regole Adnkronos Ue, obbligo vaccinale non è tabù «Le decisioni sulle multe a chi non si vaccina sono di natura prettamente nazionale ma penso che si possa aprire un dibattito sull'obbligatorietà dei vaccini nell'Ue, che vada fatto». Lo ha detto la p ...

Da oggi scatta l'obbligo di mascherina all'aperto AGI- Scatta oggi la nuova ordinanza della Regione siciliana con ulteriori misure di prevenzione in vista delle festività natalizie per contrastare la diffusione del Covid, anche nella variante Omicron ...

