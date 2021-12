Cammina sulla spiaggia e trova un pesce “da incubo”: complottisti scatenati sul web (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un uomo si è imbattuto in un’inquietante creatura con denti appuntiti mentre Camminava in spiaggia. Jay Beiler, che vive in California, stava Camminando lungo la spiaggia di Glider Port, a San Diego, lo scorso 13 novembre. Ad un certo punto, come racconta lui stesso, ha notato qualcosa di strano sulla sabbia. In un primo momento ha pensato si trattasse di una semplice medusa, ma gli è bastato avvicinarsi e guardare meglio per capire che era tutt’altro. Jay Beiler si è quindi reso conto di trovarsi di fronte ad una tipologia di pesce estremamente rara, che lui stesso ha definito “una roba da incubo” in un’intervista rilasciata alla NBC. LEGGI ANCHE => “Ci sono più creature”: clamoroso avvistamento dopo 34 anni, il mostro di Loch Ness ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un uomo si è imbattuto in un’inquietante creatura con denti appuntiti mentreva in. Jay Beiler, che vive in California, stavando lungo ladi Glider Port, a San Diego, lo scorso 13 novembre. Ad un certo punto, come racconta lui stesso, ha notato qualcosa di stranosabbia. In un primo momento ha pensato si trattasse di una semplice medusa, ma gli è bastato avvicinarsi e guardare meglio per capire che era tutt’altro. Jay Beiler si è quindi reso conto dirsi di fronte ad una tipologia diestremamente rara, che lui stesso ha definito “una roba da” in un’intervista rilasciata alla NBC. LEGGI ANCHE => “Ci sono più creature”: clamoroso avvistamento dopo 34 anni, il mostro di Loch Ness ...

