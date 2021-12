Alluvioni in Australia | diverse aree del Queensland sommerse dall’acqua | le immagini dall’alto – Video

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilmostra leaeree riprese sopra Inglewood, in, dove una violenta alluvione ha provocato devastanti inondazioni inzone del. In queste ore i soccorritori stanno evacuando migliaia di residenti, centinaia le richieste di aiuto in meno di 24 ore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alluvioni Australia

Ciao Juve

Gli incendi del 2020 f furono rapidamente seguiti da eccezionali. Queste fornirono ... Così l'rurale e regionale sarà convinta, con l'approssimarsi per il governo di Coalizione, ...Inoltre, evidentemente, paesi come l'India, la Cina, ma anche il Sud Africa e l', e vicino ..., siccità, incendi? Per finire, non si può dimenticare l'imprevisto accordo di ...Il video mostra le immagini aeree riprese sopra Inglewood, in Australia, dove una violenta alluvione ha provocato devastanti inondazioni in ...Un ventitreenne australiano è stato salvato da un’alluvione e subito dopo gli agenti lo hanno sanzionato. Con lui in auto anche un compagno di disavventure.