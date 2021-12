Allerta meteo a Roma e nel Lazio: violento nubifragio sulla Capitale e strade allagate (FOTO) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Gli esperti lo avevano detto ed erano stati chiari: oggi nel Lazio sarebbe stata una giornata all’insegna del maltempo. E proprio in questi momenti le piogge, i temporali e le forti grandinate stanno imperversando sulla Capitale. Molte strade sono allagate, il pericolo per gli automobilisti c’è e l’Allerta meteo non è ancora finita, ma anzi forse tenderà a peggiorare nel pomeriggio. Tra l’altro, poco fa sono crollati diversi rami sulla carreggiata in via Appia Pignatelli: la linea 118 degli autobus è deviata su percorsi alternativi ed è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione. Un vero e proprio disagio per i Romani con la Capitale che quando piove va in tilt. Bomba d’acqua sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Gli esperti lo avevano detto ed erano stati chiari: oggi nelsarebbe stata una giornata all’insegna del maltempo. E proprio in questi momenti le piogge, i temporali e le forti grandinate stanno imperversando. Moltesono, il pericolo per gli automobilisti c’è e l’non è ancora finita, ma anzi forse tenderà a peggiorare nel pomeriggio. Tra l’altro, poco fa sono crollati diversi ramicarreggiata in via Appia Pignatelli: la linea 118 degli autobus è deviata su percorsi alternativi ed è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione. Un vero e proprio disagio per ini con lache quando piove va in tilt. Bomba d’acqua...

