Tutta Colpa di Freud | anticipazioni seconda puntata di mercoledì 8 dicembre 2021

Tutta Colpa di Freud - Claudio Bisio e Caterina Shulha A dirigere le quattro prime serate della serie di Canale 5 (e prima ancora Prime Video) Tutta Colpa di Freud è Rolando Ravello, che in tv è stato Il Pirata Marco Pantani e l'ispettore Sergio Vitale de La Nuova Squadra. Come regista ha già firmato la trasposizione televisiva di Immaturi, un'altra pellicola di Paolo Genovese che, anche in questo caso, resta nel reparto creativo del progetto, realizzato da RTI e Lotus Production. A seguire le anticipazioni di tutte le puntate, aggiornate episodio per episodio. 1×02: Mentre la terapia con Anna dissotterra il passato di Francesco e Angelica, Marta si scuote dalla sua depressione incontrando Riccardo, un adorabile avvocato del lavoro che può aiutarla nella causa ...

