Turrini: "Napoli? Punterei su Ounas"

Francesco Turrini, ex giocatore del Napoli ed ex allenatore delle giovanili del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del Sassuolo, del Napoli, della corsa allo Scudetto, di Ounas e di altro. Queste le sue parole: 

SUL SASSUOLO "Sicuramente il Sassuolo è una società che lavora bene perché fa lavorare bene agli allenatori, non mette pressione e non mette mai i bastoni tra le ruote. -afferma Turrini -Quest'anno ha puntato sui giovani, ha ceduto Caputo puntando su Raspadori e Scamacca. Se dovesse mantenere questo trend negli anni, non dico che potrebbe arrivare al livello dell'Atalanta ma è sulla strada giusta.

