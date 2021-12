Sondaggio: per il 63% dei votanti, il Napoli avrebbe avuto più problemi in questo turno infrasettimanale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sondaggio Secondo voi, chi avrà più problemi in questo turno infrasettimanale? Napoli 63% Milan 29% Inter 6% Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 2 dicembre 2021)Secondo voi, chi avrà piùin63% Milan 29% Inter 6% Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

