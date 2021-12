'Puff puff': il dolce nigeriano che sta conquistando il mondo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Molti pasticceri credono che il segreto per un buon dolce sia tanta passione e anni passati a perfezionare vecchie ricette di famiglia . Per quattro sorelle , del nord di Londra, la ricetta ventennale ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Molti pasticceri credono che il segreto per un buonsia tanta passione e anni passati a perfezionare vecchie ricette di famiglia . Per quattro sorelle , del nord di Londra, la ricetta ventennale ...

Advertising

Amigdalaintesta : rizotubero d'orchidea e fecola di ninfea. Il tutto in fricassea, chiaramente con cipolla rossa, ché - non obliate g… - loscornetteros : 'Puff!' (va detto che molto è migliorato nel settore rispetto a mesi fa) #1dicembre #deliveroo #justeat #glovo… - lucianadidi901 : @chipuodirloo Niente che all'inizio era convinto di averla superata così ci fidanziamo ecc ecc e poi puff nascono p… - brichiel : RT @Avv_Bianco_Nero: impavidi a @repubblica basta un tweet di @massimozampini e puff il twett non c’è più #CLICKBAIT - maxibalz : Le delusioni sono come palloncini che ti scoppiano all'improvviso tra le mani. Puff... e tu incredulo, ti ritrovi a guardare il vuoto. -