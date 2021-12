"Provocazione di m***a, me ne vado". Cacciari esplode, Gruber di sasso | Video (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Torna da Lilli Gruber, Massimo Cacciari, ed è un nuovo desolante show a Otto e mezzo. Il filosofo, apertamente no Green pass e con pericolosi flirt coi no vax, tiene duro sulle proprie posizioni e Beppe Severgnini e Alessandro De Angelis lo rintuzza. E si arriva agli insulti. "Ma quali scienziati? Freccero? John Kennedy Junior, il dottor Bizzarri...", lo incalza Severgnini. "I professori seri sono quelli che hanno risposto alle domande, il dottor Mantovani, il dottor Remuzzi, Abrignani. Guardi le loro pubblicazioni: lei fa il filosofo, io faccio il giornalista". Cacciari rispolvera i suoi nomi: "Guardi il premio Nobel Melon... Comunque ho capito: gli scienziati sono i suoi e gli altri che hanno attestati e premi Nobel sono poveri rinc***i. Ma dai! Avete dato del rinc***o a Montagnier. Basta, mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Torna da Lilli, Massimo, ed è un nuovo desolante show a Otto e mezzo. Il filosofo, apertamente no Green pass e con pericolosi flirt coi no vax, tiene duro sulle proprie posizioni e Beppe Severgnini e Alessandro De Angelis lo rintuzza. E si arriva agli insulti. "Ma quali scienziati? Freccero? John Kennedy Junior, il dottor Bizzarri...", lo incalza Severgnini. "I professori seri sono quelli che hanno risposto alle domande, il dottor Mantovani, il dottor Remuzzi, Abrignani. Guardi le loro pubblicazioni: lei fa il filosofo, io faccio il giornalista".rispolvera i suoi nomi: "Guardi il premio Nobel Melon... Comunque ho capito: gli scienziati sono i suoi e gli altri che hanno attestati e premi Nobel sono poveri rinc***i. Ma dai! Avete dato del rinc***o a Montagnier. Basta, mi ...

Advertising

elila74 : Comunicazione di guerra? No, ma nemmeno per la guerra - m_biagiarelli : RT @giuslit: Interessante notare come il senatore a vita che calpesta la Costituzione sia stato derubricato a “provocazione”, e quel decere… - mariella_m_ : @Yi_Benevolence La pedagogia spicciola della UE è come minimo irritante. Difficile non pensare a una deliberata pro… - ____M_A_N_U____ : @CarolaC09061029 si certo ovvio.. la penso come te.. era piu che altro una provocazione ?? -