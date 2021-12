Plusvalenze fittizie, la FIGC studia la nuova norme per eliminarle (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La FIGC è a lavoro per una nuova norma che elimini le Plusvalenze fittizie, dopo l’esplosione del caso negli ultimi giorni Come rivela La Gazzetta dello Sport sarebbe allo studio una nuova norma studiata dalla FIGC per eliminare le Plusvalenze fittize. La Federcalcio sta andando avanti per approvare una norma specifica: potrebbe arrivare all’inizio dell’anno nuovo e scattare per la prossima stagione. Per calcolare il rispetto dei parametri per iscriversi, alla voce dei ricavi non si prenderebbe più in considerazione le Plusvalenze «a costo zero», cioè quelle senza flusso di cassa. Soltanto con un reale passaggio di denaro entrerebbero nel conto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Laè a lavoro per unanorma che elimini le, dopo l’esplosione del caso negli ultimi giorni Come rivela La Gazzetta dello Sport sarebbe allo studio unanormata dallaper eliminare lefittize. La Federcalcio sta andando avanti per approvare una norma specifica: potrebbe arrivare all’inizio dell’anno nuovo e scattare per la prossima stagione. Per calcolare il rispetto dei parametri per iscriversi, alla voce dei ricavi non si prenderebbe più in considerazione le«a costo zero», cioè quelle senza flusso di cassa. Soltanto con un reale passaggio di denaro entrerebbero nel conto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

