Napoli, Gatti è un obiettivo concreto: c'è la concorrenza di altre due big (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Napoli segue Federico Gatti del Frosinone. Il difensore centrale, a 23 anni è arrivato in Serie B e si sta imponendo come uno dei migliori calciatori della scena italiana. Ha attirato gli occhi delle big di Serie A e a fine stagione potrebbe cambiare maglia. Gatti Napoli FrosinoneCalciomercato Napoli, su Gatti anche Atalanta e Juventus Federico Gatti è uno dei nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli per il futuro. Il difensore del Frosinone sta mostrando grandi qualità e presto potrebbe fare il grande salto. Secondo quanto riferito da seriebnews.com, sulle tracce di Gatti c'è anche la Juventus. La squadra che sembra essersi mossa con grande interesse, però, è l'Atalanta, sempre molto attenta alle vicende dei giovani talenti in Italia e nel ...

