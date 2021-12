Mourinho: «Se non avessi tolto Mancini avrebbe preso il giallo anche lui» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ai microfoni di DAZN, l’allenatore della Roma José Mourinho ha commentato la sconfitta dei giallorossi a Bologna. Il tecnico portoghese, che oltre alla partita ha perso Abraham e Karsdorp per squalifica. I due calciatori salteranno l’Inter. Mourinho non ha risparmiato qualche critica all’arbitro per la gestione dei cartellini. Qui le sue dichiarazioni come riportate da Tuttomercatoweb. Dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato, meno male che Mancini l’ho cambiato presto sennò magari prendeva un giallo anche lui. Complimenti al Bologna e a Sinisa, hanno fatto una bella partita, hanno preso i tre punti ma complimenti anche ai miei che hanno dato tutto contro tutto e tutti. Ci sono stati infortuni prima e durante la partita, oltre a qualcuno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ai microfoni di DAZN, l’allenatore della Roma Joséha commentato la sconfitta deirossi a Bologna. Il tecnico portoghese, che oltre alla partita ha perso Abraham e Karsdorp per squalifica. I due calciatori salteranno l’Inter.non ha risparmiato qualche critica all’arbitro per la gestione dei cartellini. Qui le sue dichiarazioni come riportate da Tuttomercatoweb. Dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato, meno male chel’ho cambiato presto sennò magari prendeva unlui. Complimenti al Bologna e a Sinisa, hanno fatto una bella partita, hannoi tre punti ma complimentiai miei che hanno dato tutto contro tutto e tutti. Ci sono stati infortuni prima e durante la partita, oltre a qualcuno ...

