Lista e date dei Samsung Galaxy che riceveranno Android 12

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Altro importante contributo, quello che abbiamo ricevuto proprio in queste ore a proposito deidestinati a ricevere l’aggiornamento con12. Da mesi vi parliamo dell’appuntamento con One UI 4.0 ed in settimana, proprio sul nostro magazine, abbiamo aperto una parentesi relativa ai device che potranno fare questo step entro la fine del 2021. Dopo aver esaminato la pole position, come si può osservare tramite l’approfondimento in questione, bisogna concentrarsi sulle file successive. Quando ciascunriceverà l’aggiornamento con12 e One UI 4.0 Grazie alle indicazioni fornite da una fonte autorevole comeclub.nl, sappiamo in via ufficiosa non solo quali...