L’Inter non si ferma più e mette pressione al Napoli. Il Bologna pensa sempre più in grande (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si sono concluse altre due partite importanti valide per la 15esima giornata del campionato di Serie A, successi di Inter e Bologna che hanno avuto la meglio rispettivamente di Spezia e Roma. L’Inter chiude la compagine di Thiago Motta nella propria metà campo, il vantaggio arriva al 36? con un gol di Gagliardini. L’occasione per gli ospiti si registra con Amian, si supera Handanovic. Nella ripresa calcio di rigore per un fallo di mano di Kiwior, dal dischetto non sbaglia Lautaro Martinez. Finisce 2-0, L’Inter sale a quota 34 ad un solo punto dal Napoli. Nell’altra partita non si registrano grosse occasioni da gol, la gara si sblocca al 35? con un ottimo tiro di Svanberg. La Roma ci prova ma non riesce a concretizzare, nel finale l’occasione è per Mkhitaryan ma il portiere Skorupski su supera. Lo stesso Abraham vicino ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Si sono concluse altre due partite importanti valide per la 15esima giornata del campionato di Serie A, successi di Inter eche hanno avuto la meglio rispettivamente di Spezia e Roma.chiude la compagine di Thiago Motta nella propria metà campo, il vantaggio arriva al 36? con un gol di Gagliardini. L’occasione per gli ospiti si registra con Amian, si supera Handanovic. Nella ripresa calcio di rigore per un fallo di mano di Kiwior, dal dischetto non sbaglia Lautaro Martinez. Finisce 2-0,sale a quota 34 ad un solo punto dal. Nell’altra partita non si registrano grosse occasioni da gol, la gara si sblocca al 35? con un ottimo tiro di Svanberg. La Roma ci prova ma non riesce a concretizzare, nel finale l’occasione è per Mkhitaryan ma il portiere Skorupski su supera. Lo stesso Abraham vicino ...

