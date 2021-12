Il super gol di Scamacca spacca la partita: Sassuolo - Napoli in un minuto (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Napoli non va oltre il pari al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La gara si sblocca nella ripresa con Fabian Ruiz e Mertens, ma i neroverdi non mollano e arrivano al pari con le reti di Scamacca e ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilnon va oltre il pari al Mapei Stadium contro il. La gara si sblocca nella ripresa con Fabian Ruiz e Mertens, ma i neroverdi non mollano e arrivano al pari con le reti die ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 | Una super azione per il gol del 3-0 ?? Gli highlights di #ChelseaJuve di #UYL: vittoria che vale il pri… - Kriste2013 : @MattBest__ Ma che so bionici ....ti ripeto per te dobbiamo dominare tutti per 90 minuti non si può respirare. Non… - gilnar76 : Sassuolo Napoli 2-2 PAZZESCO!|| Rimonta da 0-2 con un super gol di Scamacca. Annullato gol Defrel #Finoallafine… - Frances13758250 : RT @acmilanmovement: -Ibra sempre top - Tomori e super Maignan= porta inviolata dopo 7 gol subiti in due gare - Super Diaz (rieccolo) e Mes… - LucaDColella : RT @acmilanmovement: -Ibra sempre top - Tomori e super Maignan= porta inviolata dopo 7 gol subiti in due gare - Super Diaz (rieccolo) e Mes… -